Esercitazioni dei Vigili del Fuoco ad Asti sul Tanaro

Giornate di esercitazioni per i Vigili del Fuoco sulle sponde del Tanaro. Una prima tornata è stata effettuata nella mattinata di lunedì 21 settembre, la seconda è in corso adesso, mentre scriviamo, con numerosi mezzi impegnati in riva al fiume e nello stesso.

L’esercitazione sta attirando la curiosità degli avventori del Parco, qualcuno si chiede se possa essere successo qualcosa, tra furgoni, pick up, gommoni e moto d’acqua, ma è tutto sotto controllo, solo ordinario addestramento per eventuali interventi sull’acqua.