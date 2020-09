Economia e curiosità: lo smart working e le nuove prospettive lavorative del mercato digitale

Il Web si sta dimostrando negli ultimi anni la nuova frontiera del lavoro online, perché sta diventando il cuore dell’economia digitale, e sta creando numerose alternative per arrotondare lo stipendio da casa ma anche soluzioni in smart working full time per professionisti del settore multimediale e neofiti. Anche se appare ancora come una curiosità, in realtà l’economia digitale già da qualche anno domina il mercato a livello mondiale, offrendo nuove prospettive e numerosi sbocchi lavorativi, alcuni dei quali sono manuali o simili a vecchi lavori ma digitalizzati, altri del tutto nuovi. Fra lavori manuali e lavori digitali, ecco tutte le nuove opportunità che il Web offre oggi.

Lavori manuali e vendite digitali

Fra i lavori manuali più utili per guadagnare, l’artigianato è sicuramente un evergreen e con l’ausilio dei negozi digitali sicuramente favorisce il rilancio delle piccole imprese e degli artigiani locali. Il settore è molto vasto, innanzitutto, il mercato dei gioielli può costituire sicuramente un ottimo trampolino di lancio. Sono sempre di più i professionisti che vendono i propri gioielli online, aprono un’eCommerce oppure si affidano ai market place più sicuri per vendere i gioielli fatti a mano. D’altronde, la richiesta di collane, bracciali, anelli e bigiotteria è sempre in continua espansione ed è un mercato dove la domanda è sempre alta.

A questo settore devono essere aggiunte altre mansioni specifiche, come il confezionamento, le bomboniere e la realizzazione di biglietti d’auguri personalizzati. Gli accessori costituiscono un ottimo trampolino di lancio anche per chi è in cerca di nuove occupazioni, non solo, persino l’imbustamento può essere un ottimo lavoro da svolgere a casa part time o full time, a seconda della disponibilità. Sono sempre di più le aziende, banche, attività di ristorazione e altro, che richiedono imbustamenti o confezionamenti personalizzati per promuovere il proprio brand, per questo costituisce un’ottima opportunità di lavoro manuale anche non necessariamente con sbocchi digitali.

Per quanto riguarda il settore dell’abbigliamento, il richiamo fortissimo del vintage è sicuramente un trampolino di rilancio per la sartoria, infatti sono sempre di più gli utenti che cercano online professionisti/e specializzati/e nella riparazione di capi d’abbigliamento, un lavoro prettamente manuale che con l’aiuto del web può diventare una buona fonte di guadagno.

Smart working e lavoro digitale

La digitalizzazione delle attività lavorative è la vera curiosità per l’economia e la finanza mondiale, infatti, sono numerose e diverse le nuove attività che consentono di guadagnare lavorando in smart working.

Lo sviluppatore web (Web Developper) è sicuramente una delle figure più pagate, in quanto si occupa della progettazione di siti web, ormai indispensabili sia per le aziende che per i liberi professionisti. Questa figura è responsabile anche del funzionamento del sito e lavora in stretto contatto con il web designer, che si occupa della grafica di un sito. È possibile svolgere questa attività per una o più aziende oppure lavorare come freelance in smart working.

Un altro lavoro in smart working è quello dell’assistente virtuale, ossia coloro che forniscono servizi tecnici, amministrativi o creativi per qualsiasi attività commerciale o pubblica. I ruoli e le mansioni sono diverse, dalla creazione di documenti e file relativi a un business specifico, alla risposta delle mail o scrittura creativa dei contenuti, fino ai rapporti diretti con i media e tanto altro ancora.

A questa figura può essere strettamente legata quella del copywriter, che si occupa di fornire contenuti creativi originali per siti aziendali, blog, e qualsiasi piattaforma necessiti di contenuti ottimizzati SEO per avere un buon posizionamento nei motori di ricerca. I contenuti possono essere articoli, post, oppure rubriche di recensioni prodotti o valutazioni delle caratteristiche prima di un acquisto, ma qui entra in gioco la fantasia e la creatività per svolgere questo lavoro al meglio. Ovviamente da casa. Il copywriter è il lavoratore per eccellenza in smart working già da qualche anno.

Anche la figura di traduttore o interprete è molto ricercata dalle aziende in un mercato globale sempre più rivolto alla compravendita internazionale senza frontiere, molto spesso può essere anche simile a quella del copywriter, nel senso che deve tradurre testi e adattarli alla SEO per ottimizzare meglio l’azienda fra i motori di ricerca.

Un’altra figura di rilevanza fondamentale per qualsiasi attività commerciale, ma anche per liberi professionisti, è sicuramente quella del Social Media Manager, ossia colui che cura nei minimi dettagli i profili social aziendali, delle piccole imprese, ma anche di calciatori, attori e personaggi pubblici di qualsiasi genere, persino dei politici. Questa figura non solo può lavorare completamente in smart working da remoto, ma può offrire anche consulenza.

Fra gli altri lavori online che è possibile svolgere in smart working, ci sono le figure professionali del call center, segreteria e l’inserimento dati (Data Entry). Le mansioni sono perfettamente uguali ai lavori fisici già esistenti, l’unica differenza è che si lavora da remoto in casa e non c’è la necessità di raggiungere fisicamente l’ufficio.