“Ecco cosa sta succedendo nel centro storico della frazione di Casalotto di Mombaruzzo”

Ci è giunta in redazione una segnalazione da parte degli abitanti e affezionati al borgo di Casalotto, frazione di Mombaruzzo, che vogliamo dare la giusta visibilità al proprio problema.

“Vorremmo segnalare cosa sta succedendo al centro storico della frazione di Casalotto di Mombaruzzo, dove sta prendendo forma un complesso ricettivo, nelle immediate vicinanze della Chiesa Parrocchiale” si legge nella lettera.

“Questa nuova costruzione occulta in maniera imponente e impattante la chiesa andando a modificare, peggiorandolo notevolmente, il panorama esistente. Purtroppo noi cittadini e fedeli siamo impotenti di fronte a questa situazione per una serie di ragioni facilmente intuibili, vorremmo nonostante ciò rendere pubblica questa incresciosa situazione” scrivono gli abitanti e affezionati del borgo.

A corredo di quanto segnalato è stata inviata anche la documentazione fotografica pre e post intervento che di seguito pubblichiamo

Di seguito invece il sagrato prima e dopo