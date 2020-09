E’ tempo di sostituire i pneumatici

Appena scattano le ordinanze che ci impongono il cambio gomme (dal 15 novembre al 15 aprile secondo la normativa vigente del Ministero dei Trasporti) la nostra auto dovrà essere pronta ad affrontare climi rigidi e suoli difficili, dovrà quindi avere già montato gli pneumatici invernali. Questo ci eviterà sanzioni salate (da 85 a 338 euro) e ci farà guadagnare in facilità di guida e soprattutto in sicurezza.

Le gomme invernali, le incontreremo citate anche come gomme termiche o da neve, sono prodotte con una particolare mescola che contiene una maggiore quantità di gomma naturale in modo da risultare più elastiche alle basse temperature. La mescola e la scolpitura del battistrada, ricco di lamelle che si aggrappano alla neve, ci garantiranno l’aderenza necessaria ad affrontare il fondo stradale ghiacciato, innevato o bagnato tipico della stagione invernale.

Migliorano inoltre la capacità di frenata, per fare un esempio, guidando a 50 km. l’ ora su fondo nevoso, la frenata sarà di 62 metri con le gomme estive, 42 metri con le gomme All Season e solo 31 con le gomme invernali.

Sulla spalla del pneumatico vedrete stampigliata la dicitura M+S ovvero Mud and Snow (Fango e Neve), da ricordare che l’uso di gomme termiche vincolerà a mantenere un codice di velocità pari o inferiore a quanto indicato sulla carta di circolazione.

Il mercato ci offre oggi una vasta gamma di pneumatici invernali, da quelli meno blasonati, ma non per questo meno qualitativi, a quelli di marchi più prestigiosi.

