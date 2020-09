Domani torna Govone Smart Music con “Curìma, Curìma”

Domani, domenica 6 settembre, alle 18 nella magica cornice del lato più intimo del Castello, il parterre nord, risuoneranno le note folk di Simona Colonna.

Si tratta di un nuovo, imperdibile appuntamento con la musica d’autore nel Castello Reale di Govone, grazie alle proposte di Govone Smart Music, in collaborazione con il Comune, l’associazione Govone Residenza Sabauda e il Centro di Promozione Culturale, da sempre impegnati nella valorizzazione del sito attraverso l’organizzazione di mostre ed eventi artistico culturali di altissimo livello.

Gli spettatori sono infatti invitati a portare con sè, oltre all’immancabile mascherina, una coperta su cui adagiarsi per assaporare appieno la magia del concerto per voce, anima e violoncello.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati e disponibili solo previa prenotazione via mail all’indirizzo segreteria@castellorealedigovone.it indicando i dati di tutti i partecipanti (nome, cognome, telefono o mail). In caso di necessita’, saranno disponibili anche sedie fino ad esaurimento.

Inoltre, fino a domenica 6 settembre, grazie a Govone Arte, sarà ancora possibile godere dei capolavori dell’illustratrice, pittrice e fumettista Cinzia Ghigliano nella mostra dal titolo “ATTESE – Sogni, speranze, realtà tra pittura e illustrazione”. Cinzia Ghigliano è stata una delle prime fumettiste donne in Italia. In questa veste ha collaborato con importanti testate, come Linus, Corto Maltese, Corriere dei Piccoli e altre ancora conseguendo premi prestigiosi come lo Yellow Kid a Lucca Comics e l’Andersen per la divulgazione scientifica. Quando non disegna o dipinge, insegna illustrazione e fumetto presso la Libera Accademia D’Arte Novalia, che proprio quest’anno ha portato la sua sede ad Alba.

Il Castello Reale di Govone è aperto per le visite tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18. Vista la particolare situazione sanitaria, le visite guidate sono ancora sospese, ma all’ingresso è possibile scaricare gratuitamente sul proprio smartphone l’applicazione del Castello utilizzando il Wi-fi gratuito.

Inquadrando con la macchina fotografica del proprio cellulare i qrcode sui pannelli descrittivi che si trovano in ogni sala, sara’ possibile vedere video, foto a 360 gradi e altri contenuti esclusivi in tutta tranquillità e sicurezza, anche per i visitatori più piccini.

Tutte le informazioni sul sito https://www.castellorealedigovone.it/ o sui canali social Facebook e Instagram.