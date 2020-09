Diocesi di Asti, incontro “Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà”

In occasione della “15ª Giornata Nazionale per la custodia del Creato” la Conferenza Episcopale Italiana e la Diocesi di Asti organizzano per venerdì 11 settembre 2020, alle ore 17.30, l’incontro “Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà” che si terrà presso il Foyer delle Famiglia in via Milliavacca 5 ad Asti.

Saranno quattro le argomentazioni di questo appuntamento, ecco il programma:

-“Dal Covid-19 alla custodia del creato”

introduzione alla giornata e presentazione delle iniziative annuali a cura di Francesco Scalfari – Ufficio diocesano Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato

-“Custodia del creato, atteggiamenti di sobrietà, stili di vita (Tt 2,12)” riflessione biblica a cura di don Carlo Pertusati – Ufficio diocesano Ecumenismo e Dialogo Interreligioso

-“Dalla custodia del creato agli stili di vita, la concretezza dell’azione” introduzione alla Guida per Comunità e Parrocchiesull’Ecologia Integrale a curadella prof.ssa Piera Gioda – FOCSIV Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario e CISV Comunità Impegno Servizio Volontariato

-“Le attività di una buona pratica operativa sul territorio piemontese” presentazione a cura del presidente Alessandro Gastaldo – Cooperativa Energia Positiva www.energia-positiva.it

-Dibattito

-Conclusioni a cura di mons. Marco Pràstaro Vescovo di Asti. Ingresso libero.