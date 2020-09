Cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano e dintorni…

E’ venerdì e se nel fine settimana si ha voglia di uscire le proposte nell’Astigiano non mancano, nei limiti delle misure di sicurezza previste di questi tempi.

Oggi ad Asti inizia la Douja D’Or ai tempi del Covid-19, con proposte di degustazioni enogastronomiche per ritrovare almeno un pizzico del Settembre Astigiano a cui eravamo abituati. Tutte le informazioni sulla Douja D’Or 2020 sono consultabili cliccando QUI.

Non si ferma invece il Settembre Sandamianese che questa sera e domani, sabato 12 settembre, sente il respiro paliofilo nell’anno del Palio che non c’è. Domenica è protagonista il territorio, con le passeggiate enogastronomiche e le visite guidate e la tradizione culinaria piemontese, con il Fritto misto a Gorzano. Per tutto quello che c’è da sapere clicca QUI.

Che dire poi del Settembre Cocconatese, che ha il suo clou a partire da questa sera, con la nuova veste della Festa Patronale e la prima delle tre Cene in Riviera. Domenica sarà una giornata ricchissima con Golosaria, degustazioni, visite alle cantine, tour in ebike e stima del Palio. La grande festa terminerà lunedì sera, 14 settembre, con la cena degli chef cocconatesi. Per tutto quello che c’è da sapere clicca QUI.

Domani, sabato 12 settembre, ad Asti, nel Naturasì di piazza Porta Torino proseguono gli appuntamenti per conoscere il Bio Tipico Locale: questa volta si va alla scoperta dei vini della famiglia Rovero (Tutte le info nel nostro BOX EVENTI).

Sempre sabato, a Castagnole Monferrato è invece in programma una bella serata all’aria aperta tra i colori d’autunno, pic nic e teatro con “La Casa in Collina” (Tutte le info nel nostro BOX EVENTI).

Per tutte le informazioni e per prenotare, trovate i dettagli nel nostro speciale Box Eventi, che potete consultare cliccando qui -> BOX EVENTI

Ricominciano anche gli appuntamenti infrasettimanali dedicati alla salute: per informazioni e prenotazioni clicca QUI.



Ti è piaciuto questo articolo?

Se vuoi puoi sostenere ATnews con una donazione all’Associazione L’Astigiano 3.0, ente noprofit che investe continuamente per migliorare la qualità dell’informazione locale.