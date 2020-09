Cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano e dintorni…

E’ venerdì, è tempo di guardarsi intorno e scoprire cosa c’è di bello da fare nel fine settimana. Ecco le nostre proposte per trascorrere qualche momento di svago.

Mentre prosegue ad Asti la Douja D’Or adattata ai tempi del Covid-19, a San Damiano d’Asti continua il ricco Settembre Sandamianese che nel week end propone “Sipario!”, una grande festa di fine estate tra giochi, enogastronomia e laboratori. Per saperne di più clicca QUI.

Domani, sabato 19 settembre, ad Asti, nel Naturasì di piazza Porta Torino proseguono gli appuntamenti per conoscere il Bio Tipico Locale: questa volta si va alla scoperta delle nocciole della Cooperativa Leali (Tutte le info nel nostro BOX EVENTI).

Sempre sabato, a Govone, è in programma uno degli appuntamenti di Art Site, ospitato dal Castello Reale. (Tutte le info nel nostro BOX EVENTI).

Domenica invece si mangia a Serravalle d’Asti, dove la Pro Loco prepara la Grande Paella (su prenotazione fino ad esaurimento posti).

Infine, è iniziato giovedì e terminerà lunedì 21, LMR on Air, il grande evento in streaming dedicato a Langhe Monferrato e Roero, che si può seguire sulla pagina Facebook Visit LMR per vivere a distanza esperienze mozzafiato. (Tutte le info nel nostro BOX EVENTI).

Per tutte le informazioni e per prenotare, trovate i dettagli nel nostro speciale Box Eventi, che potete consultare cliccando qui -> BOX EVENTI

Non dimenticate di consultare anche gli appuntamenti infrasettimanali dedicati alla salute: per informazioni e prenotazioni clicca QUI.



