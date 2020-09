Conviviale in presenza per il Lions Club Asti Host per rinnovare l’impegno al servizio della propria comunità

Giovedì 17 settembre si é svolta, presso il ristorante “L’Antico Casale” la prima conviviale del Lions Club Asti Host.

“Nonostante le difficoltà del momento si è voluto, con le cautele necessarie, ritrovarsi di persona per rinnovare l’impegno al servizio che non è mai stato interrotto durante i mesi di lockdown e che deve continuare a maggior ragione in questa fase di faticosa ripresa” commentano dal club di servizio.

Il neo Presidente Massimo Cellino ha presentato il suo programma denso di avvenimenti e Service importanti e ha spronato i soci alla positività nella solidarietà, assolutamente cruciale in questo momento storico.

È stato ribadito quanto queste situazioni non debbano fiaccare lo spirito di iniziativa dei Lions ma, anzi, essere di ulteriore stimolo per essere vicino alla propria comunità e ai bisognosi.

Il programma del Presidente Cellino sarà fortemente improntato sugli aspetti della tutela ambientale che è di estrema attualità e la cui attenzione non può ormai essere più rimandata; la vicenda del Covid, legata anche alla poca attenzione verso il rapporto uomo e natura ne una dimostrazione evidente.

Durante la serata si è anche svolta la cerimonia di ingresso dei nuovi soci che sono stati presentati dai rispettivi padrini e accolti con affetto ed amicizia dal Club. Roberto Iannuzzi, Giorgio Maldonese e Carmelina Grassi daranno sicuramente un importane contributo all’Asti Host come persone attive nella comunità e attente ai suoi bisogni, condividendo appieno lo spirito lionistico.