Contributo del MiBACT alla Biblioteca di Buttigliera d’Asti per l’acquisto di nuovi libri

Il Comune di Buttigliera d’Asti è risultato aggiudicatario di un contributo di 5.000,95 euro dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, volto all’acquisto di libri per le biblioteche e sostegno all’editoria libraria.

“In settembre avremo molti nuovi libri a disposizione, è in corso la selezione dei titoli. – commenta il Sindaco Guido Fausone – Ringrazio chi a vario titolo si prodiga per il sostegno della biblioteca, questo contributo ne accresce il valore.”