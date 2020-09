“Connessioni, salute e paesaggio” incontro informativo a Cisterna d’Asti

Mercoledì 30 settembre, alle 20,45 nella Chiesa parrocchiale di Cisterna d’Asti, si terrà l’incontro “Connessioni, salute e paesaggio”.

L’iniziativa è promossa dal Polo cittattiva astigiano albese – I.C. di S. Damiano e Museo di Cisterna con Fra production spa, Unità Parrocchiale di Cisterna e Aimc Asti. Interverranno: Dott. Daniele Mandrioli (Ist. Ramazzini), Dott. Claudio Varaldi (Arpa), Dott.Ssa Laura Moraglio, Dott. Vincenzo Garlando (Isde), Prof. Marco De Vecchi (Osservatorio del Paesaggio), Gian Piero Godio (Legambiente – Pro Natura), Angelo Porta (viepresidente Legambiente Piemonte).

Infatti, nei giorni scorsi, è stata resa nota la richiesta per la costruzione di un’antenna, da parte di Wind3, su un terreno privato a seguito della quale è stata promossa una petizione contraria all’instanza.

L’amministrazione comunale ha incontrato i cittadini il 22 e il 24 settembre 2020, rispettivamente in fraz. San Matteo e a Cisterna d’Asti, per illustrare la situazione e rispondere agli interrogativi.

L’ iniziativa “Connessioni, salute e paesaggio” ha lo scopo di informare, in relazione ai ripetitori di telefonia mobile, sugli aspetti relativi alla salute e al paesaggio nella consapevolezza dell’impossibilità di esaurire tutti gli argomenti di discussione.

Sarà possibile seguire l’incontro sia in presenza (con il rispetto di tutte le norme antiCovid) che in videoconferenza su Meet iscrivendo al modulo al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3RBp6cWo1wT7C7uxfC7IF5w-kIuo826CQT_2lPDWefsxw7Q/viewform (o inviando una email a polocittattiva@icsandamiano.it). L’incontro è valido per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado.