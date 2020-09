Concorso fotografico: in palio due giorni in una località turistica piemontese

Soggiorni premio di due notti in località turistiche del Piemonte alle 7 migliori fotografie che ritraggono scenari non consueti della regione. L’iniziativa lanciata dalla società di promozione turistica VisitPiemonte si chiama «Il Piemonte che non ti aspetti» ed è un concorso su Instagram che raccoglierà fino al 21 ottobre 2020 gli scatti più originali sui temi della Libertà della Bellezza del Gusto e dello Spirito.

Per partecipare, basta postare sul proprio profilo pubblico una foto oppure un video, un collage o gallery fotografica, che esprima in modo originale la propria vacanza ideale in Piemonte, accompagnato da una didascalia di massimo 200 caratteri. Il tutto, usando gli hashtag #ilPiemontechenontiaspetti e #VisitPiemonte, taggando inoltre l’account Instagram @Visit_Piemonte e @LonelyPlanet.

“Il Concorso – spiega l’assessore regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio Vittoria Poggio – rientra nel piano di comunicazione #Ripartiturismo e rappresenta una leva di coinvolgimento digitale di un pubblico giovane di potenziali visitatori della nostra regione”.

La giuria è composta da Marzia Baracchino, direttore Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Luisa Piazza, direttore Generale di VisitPiemonte, da Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet, da Andrea Cerrato, presidente dei Consorzi del Piemonte, da Umberto La Rocca giornalista e direttore della piattaforma di news, Open e Pietro Contaldo, presidente dell’associazione Igersitalia.

Testimonial del contest è Federica Piersimoni, nota travel influencer, insieme alla vasta community degli Instagramers Italia.