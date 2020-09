“Complimenti alle maestre della Scuola Dante, nei disegni dei bambini una vera lezione di educazione civica”

Riceviamo e pubblichiamo.

Ho votato alla Scuola Elementare Dante Alighieri, in Corso Dante ad Asti.

Ovviamente mi sono trattenuta lo stretto indispensabile. Peccato, avrei voluto potermi fermare un po’, per poter ammirare ad uno ad uno i meravigliosi disegni dei bambini e delle bambine che tappezzavano – letteralmente – le pareti del corridoio. Un’esplosione di colori, e l’argomento forte erano proprio le norme anti Covid, dal lavaggio mani alle mascherine al distanziamento. Dai disegni ho anche imparato (ero in una scuola, quindi imparavo) le nuove forme di saluto: non solo i gomiti ma i piedi, l’occhiolino, l’inchino all’orientale.

E tutto in forma giocosa, tranquilla, come norme quotidiane di comportamento che tutti e tutte debbono conoscere. Senza ansia e senza angoscia, ma con sorridente impegno. Una vera lezione di educazione civica, su quei muri. E allora vien da pensare a quanto è importante la scuola, che trasmette nozioni ma fa anche da presidio sanitario, e insegna come stare al mondo. Il mondo è cambiato? E i piccoli e le piccole vengono aiutati ad affrontarlo, e a viverci dentro nel miglior modo possibile.

Complimenti meritatissimi alle maestre e ai maestri della Scuola Dante, nonché delle altre scuole della città di Asti (di tutta Italia) che certamente avranno fatto qualcosa di simile. razie!

Luisa Rasero