Come guidare sicuri in inverno

Nella stagione invernale le condizioni avverse del meteo rendono spesso la guida difficile e pericolosa.

Per questo è consigliabile intraprendere un viaggio avendo ben chiare alcune regole fondamentali che vi eviteranno di trovarvi in spiacevoli situazioni.

Sopra ad ogni cosa, consigliamo di usare sempre la massima prudenza.

1° ricordare che la legge vigente in materia emanata dal Ministero dei Trasporti obbliga l’automobilista a sostituire le gomme estive con quelle invernali dal 15 novembre al 15 aprile o in alternativa all’utilizzo di catene a bordo.

Lo pneumatico invernale offre un’aderenza assoluta che ci permette di viaggiare in sicurezza su manto stradale innevato, ghiacciato o bagnato.

Grazie infatti ad una più alta percentuale di gomma naturale, la mescola di questo pneumatico non si indurirà anche quando la temperatura scenderà sotto i 7°C.

La particolare scolpitura del battistrada inoltre, con tasselli più profondi, permetterà di incidere neve e ghiaccio garantendoci un miglior grip.

Il rischio di scivolare sul bagnato è stato risolto con la presenza di un numero elevato di speciali lamelle utili al drenaggio di acqua e fango.

In aree geografiche con climi miti e inverni non troppo rigidi si potranno utilizzare anche pneumatici 4 Stagioni evitando così la sostituzione stagionale.

2° verificare tramite app le condizioni meteo e procedere a pulire parabrezza, vetri, luci, specchietti laterali e tetto da neve e ghiaccio, vi sarà utile soprattutto in caso di frenata.

Consigliabile inoltre anticipare di un po’ l’ ora di partenza per garantirsi un viaggio tranquillo e senza stress.

3° non è consigliabile seguire la scia dell’ auto davanti alla nostra su tratti di strada con residui di neve alta poiché questa sorta di percorso obbligato potrebbe limitare molto eventuali necessità di manovre.

Fondamentale è tenere una maggiore distanza di sicurezza poiché in caso di neve la frenata si allunga e l’asfalto scivoloso la rende più rischiosa.

Infine è importantissimo prestare grande attenzione alla segnaletica stradale, in particolare quella laterale.