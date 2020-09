Come cambia la viabilità ad Asti nella Giornata Senza Auto

In occasione della Giornata senza auto, in programma ad Asti domenica 27 settembre, sono previsti divieti di sosta e chiusure nell’area interno al centro città.

Si potrà parcheggiare in piazza Campo del Palio, in piazzale de Andrè e nel parcheggio di Via Natta. In particolare, è vietata la sosta in Piazza Roma (area fronte via Ottolenghi lato scalinata) dalle 10, fino a cessate necessità connesse alla Pedalata “In Centro si può”.

Tutta l’area compresa nella cartina sotto, delimitata da corso Gramsci, corso Don Minzoni, viale Partigiani, corso Dante, corso Volta, via Arò, via Bocca, corso Pietro Chiesa, corso Felice Cavallotti e corso Einaudi, sarà chiusa al traffico veicolare, saranno consentiti l’accesso e l’uscita dei residenti, mezzi di Polizia e di Soccorso e veicoli degli “addetti ai lavori” di tale evento.

