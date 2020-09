“Coltiva i tuoi talenti”, arrivano nell’Astigiano i corsi per formarsi nel biologico e nel biodinamico

NaturaSì, in collaborazione con ENAIP Piemonte e Lombardia e Gruppo Ethos ha predisposto un catalogo di corsi di formazione dedicato al mondo del biologico e del biodinamico, un articolato ecosisistema di produttori, negozianti e ristoratori che lavora per la vitalità dell’Uomo e della Terra.

Un forte impulso a questo progetto è proprio partito da Asti, da Cascina in Campagna NaturaSì e dalla Cooperativa della Rava e della Fava.

Si tratta di corsi che danno la possibilità di formarsi in questo ecosistema sia per un percorso lavorativo che personale. Il catalogo non a caso è denominato: “Coltiva i tuoi talenti”, proprio per offrire una proposta rivolta a tutti a 360 gradi.

Tra i corsi proposti ci sono l’agricoltura biodinamica, la gestione di un negozio specializzato biologico, l’orticoltura e frutticoltura biologica e laboratorio di pane e pizze bio.

Saranno diverse le aziende agricole bio sede di corsi anche perchè sono previste sessioni pratiche.

Il programma dettagliato e le eventuali iscrizioni si potranno trovare on line www.coltivaituoitalenti.it inserendo il codice iscrizione vittorio2020.

Per l’elenco completo dei corsi, ore previste e costo scarica il volantino cliccando QUI