Cinque positivi a Monale, il Comune raccomanda attenzione e rispetto delle norme anti-Covid

Come avevamo anticipato domenica sera, nel riepilogo dei positivi nell’Astigiano, a Monale sono cinque le persone risultate positive negli ultimi giorni.

La conferma ufficiale arriva dal comune di Monale che ieri, 28 settembre, ha diramato la nota in cui dichiara che sul territorio comunale sono stati riscontrati 5 casi positivi al Coronavirus sottoposti a quarantena presso il loro domicilio. Tutti i positivi appartengono allo stesso nucleo familiare.

La nota del comune prosegue facendo una panoramica della situazione a livello nazionale e poi chiude con le raccomandazioni alla popolazione: “Si ribadisce la necessità di rispettare i provvedimenti quarantenari e le altre misure raccomandate dalla autorità sanitarie sia per le persone che rientrano da paesi per i quali è prevista la quarantena, e sia a seguito di richiesta dell’autorità sanitaria essendo stati individuati come contatti stretti di un caso. Sebbene i servizi territoriali siano riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus, viene ripetutamente segnalato un carico di lavoro eccezionale che rischia di compromettere la tempestiva gestione dei contatti oltre che non assicurare le attività non-­‐ collegate a questa emergenza.

Al momento i dati confermano l’opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni/PPAA e essere pronti alla attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento.

Si raccomanda alla popolazione di prestare particolare attenzione al rischio di contrarre l’infezione in situazioni di affollamento in cui si osservi un mancato rispetto delle misure raccomandate e durante periodi di permanenza in paesi o aree con una più alta circolazione virale. In questi casi, si raccomanda di prestare responsabilmente particolare attenzione alle norme comportamentali di prevenzione della trasmissione di SARS-­‐CoV-­‐2, in particolare nei confronti di fasce di popolazione più vulnerabili”.