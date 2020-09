Canelli in arrivo la mostra collettiva “Segni d’Arte”

A Canelli dal 19 settembre al 4 ottobre si terrà presso il Salone Riccadonna, Corso Libertà 25, la mostra collettiva “Segni d’Arte”.

Saranno presenti opere di proprietà del collezionista d’arte Adriano Benzi il quale esporrà grafiche di noti artisti come Piero Dorazio, Felice Casorati, Piero Ruggeri, Enrico Castellani, Zoran Mušič, Sandro Bracchitta.

Esporranno anche importanti artisti del territorio e precisamente Massimo Berruti, Giancarlo Ferraris, Massimo Ricci e Dedo Roggero Fossati.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti gli artisti per aver reso possibile la realizzazione dell’evento, un primo ed importante evento culturale dedicato alle opere grafiche di pittura e di scultura organizzato direttamente dalla Città di Canelli, in un periodo complesso dettato dall’emergenza sanitaria ancora in corso.

La mostra sarà aperta al pubblico, gratuitamente, il venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L’Amministrazione comunale ricorda, in un periodo storico particolare come questo, una nota frase di Pablo Picasso: “L’arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità.”