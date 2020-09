Canelli Città del Vino, tre giorni di degustazioni, enogastronomia, arte e tradizioni

La manifestazione, organizzata dal Comune di Canelli in collaborazione con l’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana, propone la scoperta e la degustazione di prodotti tipici, con assoluti protagonisti i vini del territorio e non solo.

Si parte Venerdì 25 Settembre, nel piazzale antistante la stupenda Chiesa di San Rocco, con un aperitivo dedicato all’Alta Langa in collaborazione con il Civico 15, prenotazione obbligatoria elena@mostozine.com.

Sabato 26 e Domenica 27 settembre, dalle 10 alle 19,30/22 (orari differenti in base alle singole aree degustazione), saranno 3 le aree dedicate alle degustazioni, con ingresso contingentato e nel rispetto delle normative vigenti.

Il cortile dell’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana, vedrà come protagonisti i vini dei soci, con particolare attenzione al Moscato Canelli, all’Alta Langa, all’Asti e alla Barbera d’Asti.

La Cantina Gabriele Scaglione, in via Massimo d’Azeglio proporrà la degustazione dei propri vini e la scoperta della realtà sudafricana Morgenster Estate.

La Chiesa di San Rocco, alla cima della Sternia, sarà la parte pop dell’evento.

“MOSTO”, giovane rivista online, proporrà piccole realtà vitivinicole, biologiche e non solo, oltre a proporre Domenica abbinamenti interessanti tra gastronomia e cocktail a base Vermouth, altra tradizionale eccellenza canellese, in collaborazione con l’istituto Vermouth di Torino.

Due Masterclass esclusive, su prenotazione sono in programma per sabato, organizzate dall’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana, in collaborazione con AIS Asti e l’Associazione Produttori Moscato Canelli e il Consorzio dell’Alta Langa:

– Alta Langa: radici canellesi – sabato 26 settembre – ore 10.30

– Canelli e i Moscati d’Italia – sabato 26 settembre – ore 16.00

Entrambe le masterclass hanno un costo di e 30,00 e sono prenotabili al seguente link www.bit.ly/wa-masterclass-canelli . Sono organizzate dall’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana, in collaborazione con AIS Asti, l’associazione Produttori Moscato Canelli e il Consorzio dell’Alta Langa.

Sabato 26 settembre alle ore 11.30 si terrà inoltre l’intitolazione del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Canelli a Devis Marenco e l’inaugurazione della nuova autoscala – accesso riservato su invito.

Domenica 27 settembre, un mercatino enogastronomico organizzato nelle isole pedonali della città, accoglierà i turisti dal mattino alla sera alla scoperta dei prodotti tipici del nostro territorio.

In un paese in festa, non poteva mandare un evento unico: alle 11.55 arriverà infatti in stazione il Treno Storico, che ripartirà alle ore 16.30.

Durante la manifestazione non mancheranno i momenti culturali.

Primo appuntamento sabato alle ore 17 presso il Teatro Balbo per il Premio letterario Lions 2019/2020.

I locali del Salone Riccadonna di corso Libertà ospiteranno invece la Mostra “Segni d’Arte” collettiva di artisti locali, Giancarlo Ferraris, Massimo Berruti, Massimo Ricci e Dedo Roggero Fossati, arricchita da una selezione di grafiche provenienti dalla collezione Benzi, tra cui spiccano opere di Casorati, Castellani, Music, Dorazio, Ruggeri, Bracchitta e molti altri.

Sarà inoltre allestita la mostra “I bimbi raccontano i paesaggi Unesco” che raccoglierà le prove di pittura e disegno dei bambini del corso organizzato dalla biblioteca civica Gigi Monticone di Canelli. La mostra sarà aperta al pubblico sabato 26 e domenica 27 dalle ore 10.00 alle ore 22.00 presso i locali dell’ex-circolino San Tommaso – Via Garibaldi.

La via degli Innamorati, la Sternia, piccolo museo a cielo aperto, con istallazioni permanenti di numerosi artisti, vi accompagnerà alla scoperta della parte più antica della città ispirandovi con frasi legate al vino e all’amore.

I ristoranti locali proporranno menu tradizionali e innovativi in abbinamento ai vini locali, mentre i caffè e bar cocktail a base di vermouth e non solo.

I turisti che vorranno scoprire storia e luoghi della nostra città, potranno prenotare, entro giovedì 24 settembre, visite guidate all’enoteca 0141/822640 o via email info@enotecaregionaledicanelli.it , in collaborazione con l’associazione Memoria Viva.

CALICI E TICKET ACQUISTABILI PRESSO – Info Point Piazza Cavour, Enoteca Regionale e Chiesa di San Rocco

INFO PREZZI

Ticket manifestazione 15 €, che comprende:

• possibilità di accesso alle aree degustazione

• ticket degustazione di 3 vini

• calice manifestazione omaggio

• buono di 5 € per acquisto di almeno due bottiglie o del piattino degustazione presso l’Enoteca Regionale di Canelli

Inoltre avrete la possibilità di acquistare (in aggiunta al ticket manifestazione):

• singole degustazioni da 3 € per i vini classici a 4 € per i vini premium, presso tutte le aree degustazione

• “ticket all inclusive banco d’assaggio”: con 10 € aggiuntivi, presso le aree San Rocco e Cortile dell’Enoteca, potrai assaggiare tutti i vini in degustazione nell’area in cui viene acquistato il ticket.