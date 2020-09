Camminate escursionistiche a Montiglio Monferrato e Portacomaro

Doppio appuntamento con le escursioni in provincia di Asti nelle prossime domeniche organizzate e curate da Gabriella Lago, guida naturalistica e istruttrice di nordic walking che, con il suo marchio “Il colibrì escursioni” ha ideato un percorso alla scoperta dei paesaggi monferrini e della flora locale.

In occasione di Golosaria, manifestazione enogastronomica ideata dal critico Paolo Massobrio, è in programma a Montiglio Monferrato anche un’escursione naturalistica di 7 km aperta a tutti, con un contributo di partecipazione di 10 euro.

L’appuntamento è per domenica 13 settembre alle 8.45 presso il bar “L’Munfrà” in piazza Regina Margherita per le iscrizioni. Il percorso si svilupperà attraverso strade e sentieri sterrati e sarà adatto a tutte le età. I camminatori ammireranno i paesaggi monferrini, scoprendo le specie tipiche della zona: aceri, roveri, betulle e tigli. Dopo il pranzo preparato dalla Proloco di Montiglio (15 euro), il percorso proseguirà per le vie del paese, alla scoperta della Pieve romanica di San Lorenzo, del Castello, delle meridiane e altre curiosità. E’ necessaria la prenotazione entro venerdì 11 settembre al 333 2387218 o via mail a colibriescursioni@gmail.com.

Sempre in occasione di Golosaria, “Il colibrì escursioni” di Gabriella Lago organizzerà una camminata naturalistico-gastronomica anche a Portacomaro sabato 19 settembre su un sentiero inedito che raggiungerà la “Vigna del Papa” e una seconda escursione nuovamente a Montiglio domenica 20 settembre.