Camminata con Terre Alte sulle colline di Castiglione Tinella

Le colline del Moscato e i “Versi in Vigna”: sono questi gli ingredienti della camminata proposta dalla Associazione Terre Alte per domenica 13 settembre, nel periodo più bello dell’anno, quando si vendemmiano i dolci grappoli di uva: una suggestiva escursione sulle panoramiche colline di Castiglione Tinella con una merenda langarola finale. Si potranno ammirare i versi poetici dedicati alla vigna e ai vignaioli, allestiti attraverso un inedito parco panoramico e letterario unico nel suo genere, e gli incantevoli disegni delle vigne stesse: un bellissimo spettacolo naturale che porta il pensiero anche verso gli uomini che da sempre si “aggrappano” a questa terra per coltivarla.

Questi i temi principali di un’escursione che porterà a conoscere un territorio di grande interesse paesaggistico, storico e letterario. Si raggiungerà la frazione Balbi e il santuario dedicato alla Madonna del Buon Consiglio, luogo citato da Cesare Pavese nel romanzo “La luna e i falò”; si attraverserà il Bosco delle Badìe che conserva un’atmosfera atemporale e magica, fino a raggiungere uno dei luoghi più panoramici del territorio, citato dalle prestigiose guide del Touring Club: la chiesetta di San Carlo.

Al termine dell’escursione, per chi lo desidera, è prevista una merenda langarola presso l’Osteria Verderame – Bottega comunale del vino, caratteristico locale sito nel centro storico del paese, a base di prodotti tipici e buon vino. Prenotazione obbligatoria per la merenda sinoira entro le ore 13 di sabato 12 settembre telefonando al +39 0141 855806 o inviando una mail: sandra.mano75@gmail.com

Sito web: www.osteriaverderame.it

Il costo dell’escursione è di 10 euro (gratuita ai minori di anni 14) escluse degustazioni. Escursione condotta da guida turistica, guida ambientale escursionistica AIGAE, Regione Piemonte con narrazione del territorio.

Ritrovo ore 9,30 in piazza XX Settembre e partenza alle ore 10. Dislivello totale: 550 m. Lunghezza percorso: Km 14 circa, rientro alle auto ore 16,30 circa

L’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza Covid-19.Ogni partecipante deve avere -da utilizzare nei momenti opportuni – le Mascherine, gel disinfettante e avere con sè una biro per la firma del modulo.

La prenotazione sarà effettuata obbligatoriamente in modalità online (attraverso il modulo del sito), WhatsApp o telefonica fino ad esaurimento posti disponibili. Si consigliano abbigliamento e calzature adeguati, pranzo al sacco. In caso di previsto maltempo, contattare Terre Alte.