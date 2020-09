Cambio ai vertici del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Asti

Passaggio di consegne al vertice del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Asti tra il Comandante Provinciale, Col. t.SFP Fabio Canziani, che lo ha retto in sede vacante per un mese, ed il Ten. Col. Fabrizio Notaro.

Il Ten. Col. Fabrizio Notaro, originario della provincia di Torino, 49 anni, sposato e con una figlia, presta servizio nel Corpo dal 1990; è laureato in giurisprudenza, in economia e commercio e in scienze della sicurezza economico finanziaria. Ha ricoperto incarichi di comando presso Reparti alla sede di Firenze, Bra, Torino, nonché per 5 anni al comando del Nucleo P.E.F. Vercelli.

Più recentemente ha comandato il Nucleo P.E.F di Lodi ove si è distinto per aver diretto qualificate indagini per la repressione degli illeciti finanziari, valutari, economici, societari e fallimentari, indagini in tema di criminalità organizzata, nonché nella delicata gestione della grave emergenza sanitaria legata all’epidemia Covid -19.

E’ insignito della medaglia Mauriziana al merito dei 10 lustri di carriera, croce d’oro per meriti di servizio, medaglia militare d’oro al merito di lungo comando.

Anche il comando della Sezione Tutela Finanza Pubblica ha subito un avvicendamento con la partenza del Cap. Raffaele Ricciardi per il Nucleo P.E.F. di Brescia e l’arrivo del

Ten. Marco Di Martino.

L’Ufficiale, 26 anni, originario di Milano, arruolatosi nel 2013, ha frequentato l’Accademia del Corpo, conseguendo la laurea specialistica in Scienze della sicurezza economicofinanziaria presso l’Università di Roma Tor Vergata. Al termine della formazione è stato assegnato, con incarichi di comando alla Compagnia Pronto Impiego di Venezia, dove ha maturato esperienze in plurimi settori operativi.