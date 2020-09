Calorie negative: il caffè fa dimagrire?

Esistono degli alimenti cosiddetti a calorie negative: in pratica consumarli permette di bruciare più calorie di quante ne forniscano al nostro organismo. Il caffè è uno di questi alimenti, a patto però di ricordarsi di alcune piccole regole. Detto questo, il caffè fa dimagrire? A conti fatti sì, ma cerchiamo di non considerarlo una bevanda miracolosa, ora vediamo perché.

Le calorie negative del caffè

Il caffè è una bevanda praticamente a calorie zero, che inoltre stimola il metabolismo; le sostanze in esso contenute in effetti apportano un quantitativo minimo di calorie, stiamo parlando di 2-3 calorie per tazzina. Questo è però vero solo per il caffè amaro e senza “aggiunte”. Già con un singolo cucchiaino di zucchero le calorie passano da 2-3 a più di 30 per tazzina. Se poi amiamo il caffè macchiato, o addirittura corretto, allora stiamo parlando di oltre 50 calorie per tazzina di caffè. E potremmo andare avanti a lungo, visto che oggi molti bar propongono caffè con sciroppi, granelle, cioccolato e amenità varie. Una buona tazzina di espresso, senza aggiunte di alcun genere, offre l’opportunità di assumere calorie negative, a patto di berla come tale.

Il caffè fa dimagrire

Oltre a fornire poche calorie, il caffè permette di accelerare il metabolismo, favorendo un maggior dispendio di calorie nel corso della giornata. Ad offrire questo tipo di opportunità è di fatto la caffeina, una sostanza nervina che stimola il metabolismo e aumenta il dispendio energetico medio. Stiamo comunque parlando di un leggero effetto stimolante, considerando anche il fatto che ogni giorno non si dovrebbe superare la dose di caffeina offerta da 3-5 tazze di caffè. Conviene quindi considerarlo un coadiuvante del dimagrimento, durante una dieta ipocalorica, quindi non un alimento miracoloso che ci permette di dimagrire nonostante gli eccessi di cibo. Dopo un pasto abbondante il caffè permette di stimolare la digestione e anche il transito intestinale; questo è importante per chi non ama sentirsi appesantito e gonfio dopo un pranzo di nozze o una grigliata con gli amici.

Il caffè durante la dieta

Come abbiamo detto, un buon caffè aiuta nella digestione e stimola il metabolismo. Chi è a dieta può quindi bere il classico espresso a fine pasto, approfittando dei suoi effetti benefici. Evitiamo però gli eccessi, quindi meglio contenere il numero delle tazzine al di sotto delle 5; inoltre prediligiamo il caffè amaro, senza aggiunte di alcun genere. Ecco allora che scegliere un buon caffè diventa fondamentale; con zucchero, panna, latte, granelle e aromi anche un caffè di bassa qualità si beve senza problemi. Per chi è a dieta invece è essenziale sia bere il caffè amaro, sia che la bevanda abbia un buon sapore e aroma: è da considerare anche il fatto di non sentire l’assenza di aggiunte come fosse una “punizione”. Fortunatamente in Italia sono presenti varie torrefazioni, che offrono caffè di qualità, in differenti miscele. Un buon esempio è Caffè Aiello, che propone le migliori miscele, anche di pura arabica, scelte tra le produzioni mondiali disponibili sul mercato, senza aromi artificiali.