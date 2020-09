Boom di iscrizioni ai corsi UTEA nel primo giorno di procedura online

E’ stata una novità che ha colto nel segno, quella proposta dall’UTEA per potersi iscrivere ai corsi anche online.

Attiva dalla giornata di ieri, 23 settembre, dalla procedura, nell’arco di 12 ore sono arrivate già 500 iscrizioni.

“I risultati del primo giorno ci hanno sorpreso. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, abbiamo avuto la conferma che l’interesse per la nostra associazione è ancora molto vivo, e che la modalità on line, adeguatamente pianificata, sta dando dei risultati lusinghieri.” – commentano tra sorpresa e soddisfazione in casa UTEA.

Le iscrizioni online proseguono sul sito corsi.utea.it mentre dal 5 ottobre sarà possibile iscriversi anche in presenza presso il salone consiliare della provincia, previa prenotazione dal 1 ottobre telefonando al numero 345.1539922.

“Il nostro auspicio resta quello che crescano le iscrizioni on line, in attesa delle iscrizioni che si potranno fare di persona a partire dal 5 ottobre. Cercheremo, compatibilmente con le nostre forze, di accontentare tutti.”