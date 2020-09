Bomboniere equo e solidali protagoniste alla bottega Rava e Fava di Asti

Dal 16 al 30 settembre alla bottega Rava e Fava di via Cavour 83 sarà dedicato uno spazio importante alle bomboniere equo e solidali .

Un’ampia offerta per tutte le ricorrenze: dal matrimonio al battesimo, dalla prima comunione alla cresima e alla festa di laurea.

Sono bomboniere realizzate a mano con materie prime naturali da gruppi di artigiani di diverse parti del mondo. Uniche ed originali raccontano le diverse tradizioni artigiane creando lavoro dignitoso che coinvolge famiglie e comunità di riferimento.

Bomboniere che rispondono a tutte le esigenze, dai gusti più classici ed eleganti di chi predilige l’utilizzo di fibre naturali, la venatura del legno o la bianca e vellutata pietra saponaria a quelli più briosi che preferiscono oggetti in stoffa, terracotta o cartapesta colorata.

Durante questo periodo verranno inoltre presentate in modo coordinato “Le Bomboniere da mangiare”: confezionamento ad hoc di cestini di the in paglia, mini confezioni di miele o marmellata, spezie in borsine di carta, barrette di cioccolato ecc.

QUI catalogo e informazioni.