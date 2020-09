Biblioteca d’Argento 2020: con il Lions Club Asti Alfieri i libri sono gratis

Anche quest’anno, il Lions Club Asti Alfieri ha effettuato il Service che prevedeva il dono di libri ai cittadini di Asti. Alcuni soci hanno allestito in pieno centro, sotto i portici di piazza Alfieri, un banchetto con centinaia di volumi esposti. La risposta degli Astigiani non si è fatta attendere, ed in moltissimi si sono avvicinati curiosando tra i libri esposti.

Alcuni cittadini sono anche rimasti sorpresi del fatto che i libri fossero gratuiti e che non fosse richiesta un’offerta.

L’attività si è svolta nell’ambito del Service distrettuale Biblioteca d’Argento, attivo da oltre quindici anni con l’obiettivo di distribuire a case di riposo, centri sociali, piccoli comuni e scuole i libri raccolti dai soci Lions, per dar loro una nuova destinazione. Oltre ad avere una valenza sociale e culturale, promuove anche il principio dell’economia circolare di riutilizzare libri che non usiamo più, facendone dono a persone a cui possono servire.

Erano presenti, oltre all’Officer Distrettuale Marta Ferrero, socia del Club, anche Maurizio Meda, referente del Service e socio del Lions Club Villanova d’Asti.

Al termine della giornata, un cospicuo quantitativo di libri è stato donato all’attigua bancarella impegnata nella raccolta fondi a favore del Canile municipale di Asti.

Tutta la manifestazione si è svolta seguendo le norme anti covid, e non sono mancati guanti, gel e mascherine.