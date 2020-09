Barolo, autoarticolato si ribalta: morti 200 maiali

Incidente a Barolo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre, lungo la strada provinciale 3, dove un autoarticolato è finito, per ragioni ancora da accertare, fuori strada, ribaltandosi sul fianco. L’autista è uscito illeso dal sinistro, ma lo stesso non si può dire degli animali che trasportava: si tratta di 400 maiali, metà dei quali è deceduta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti per soccorrere gli animali i vigili del fuoco di Alba, unitamente ai carabinieri di La Morra e alla polizia locale dell’Unione Montana Langa e Barolo.

Fonto: Cuneo24.it