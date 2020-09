Bando dal Big Bench Community Project: erogazione di finanziamenti alle località che ospitano le grandi panchine

Big Bench Community Project pubblica il nuovo bando per l’erogazione di finanziamenti alle località che ospitano le panchine giganti, con due importanti novità. La prima è l’aumento considerevole della cifra totale erogata, che sale a 1500 euro, e la seconda è una nuova regola, volta a sensibilizzare tutti, promotori e residenti, sulla buona manutenzione delle Big Bench.

IL BANDO IN DETTAGLIO

Big Bench Community Project eroga per il periodo 2020-2021 l’importo di massimo Euro 1.500,00 per il sostegno delle realtà locali (Comuni) in cui le Grandi Panchine sono installate. La somma di denaro sarà destinata al finanziamento di progetti in campo artistico il cui scopo sia la formazione e attività artistiche di alunni e bambini che frequentano enti statali, scuole private e associazioni. Il finanziamento può coprire ad esempio: gite educative, materiale di consumo, attività teatrali, fotografiche, creative, sportive. L’associazione BBCP potrà decidere di erogare la somma sopra elencata dividendola tra diverse candidature a seconda delle preferenze.

Quest’anno BBCP ha deciso di introdurre un nuovo parametro di valutazione che è relativo allo stato di conservazione della Grande Panchina nel Comune da cui proverrà la candidatura. L’intento è di sensibilizzare le comunità che hanno realizzato e promosso le Big Bench alla manutenzione delle panchine e delle aree circostanti. Per comunità si intendono tutti i soggetti che beneficiano della presenza della panchina, da chi l’ha costruita a chi ne gode. La riuscita di questo progetto è anche data dallo stato di manutenzione dei manufatti, del luogo circostante e dell’esperienza complessiva che ne deriva. Per cui, unitamente alla descrizione del progetto artistico richiediamo anche delle foto attuali della Big Bench che si trova nel Comune che richiede il contributo, che verranno pubblicate on-line. Big Bench Community Project renderà note le candidature vincitrici entro il 20 febbraio 2021. Il nome del/dei Comune/i vincitore/i della somma erogata verrà comunicato tramite la pagina Facebook di Big Bench Community Project.

MODALITA’ DI EROGAZIONE

La somma di denaro messa a disposizione verrà erogata da Big Bench Community Project direttamente ai fornitori di materiale o di servizi necessari alla realizzazione del progetto, previa indicazione da parte dell’Ente o del Comune e a fronte di fattura inerente i servizi e/o i prodotti relativi. Questo per garantire una trasparenza effettiva e tracciabilità dei fondi erogati. La somma potrà essere utilizzata nell’arco di tempo che va dal 2021 al 2022 compreso. Oltre il 31 dicembre 2022 non sarà più possibile usufruire dell’eventuale rimanenza che verrà quindi messa a disposizione per i bandi successivi. Nel caso in cui gli assegnatari modifichino il/i progetto/i, BBCP si riserva il diritto di rivalutare le proprie decisioni e di revocare l’assegnazione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Si ricorda ce saranno accettate solo le candidature proveniente dai comuni in cui sono installate le grandi panchine e complete di tutta la documentazione. I moduli completi e firmati, corredati dei relativi preventivi delle ditte fornitrici e da una o più fotografie aggiornate della Big Bench o di ogni Big Bench in caso nel comune ve ne sia più di una (fotografie che verranno pubblicate online per condivisione dello stato di manutenzione della panchina), dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2020 all’indirizzo email: info@bigbenchcommunityproject.org.

Per info: www.bigbenchcommunityproject.org