Avvio anno scolastico: a Villanova d’Asti chiusura strade nei pressi delle scuole

Il Comune di Villanova d’Asti comunica che, vista l’imminente riapertura degli istituti scolastici, per agevolare il flusso veicolare ed evitare eventuali assembramenti durante gli orar di entrata e uscita degli studenti, sarà vietato il transito dei veicoli nei seguenti tratti: strada Zabert dal numero civico 7 al numero civico 20 e da via A. Villa dall’intersezione con strada Zabert all’intersezione con strada per Buttigliera.

E’ consentito l’ingresso in queste strade solo esclusivamente ai pullman dell’autolinea che si occupa del servizio di trasporto alunni, ai residenti e ai genitori in possesso di idonea autorizzazione e solo per il tempo necessario ad accompagnare i propri figli presso gli istituti scolastici.