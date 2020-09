Asti, torna la festa della Casa del Popolo

Anche quest’anno l’Associazione A Sinistra organizza la consueta annuale Festa della Casa del Popolo, che normalmente si svolge tra giugno e luglio ma che quest’anno, a causa delle difficili condizioni causate dalla Pandemia, è stata posticipata a settembre.

La Festa è oramai giunta alla sua dodicesima edizione, ma le parole d’ordine sono sempre le stesse: saranno quattro giorni di politica, dibattito, musica, buon cibo e compagnia! Avrà luogo 10 al 13 settembre qui alla Casa del Popolo, in Via Brofferio 129 ad Asti.

Ecco il programma dettagliato dei quattro giorni di Festa:

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE

Ore 18:00 – Conferenza “Nuovo sfruttamento, diritti per tutti e tutte: diritti, reddito e dignità per i Riders”. Con Sandrino Graceffa, fondatore di SMART (Società Mutualistica per Artisti), e Davide Serafin di Possibile, autore di “Senza più valore” e di “Schiavi elettrici”.

VENERDI’ 11 SETTEMBRE

Ore 18:00 – Conferenza “Il caporalato in Piemonte”. Raccontano e discutono la situazione del fenomeno il Professor Davide Donatiello, docente di Sociologia dell’Università di Torino, Chiara Sacchetto della Cooperativa Sociale Esperanto e l’Azienda Agricola Rob-In, che offrirà anche una degustazione dei suoi prodotti. Modera l’incontro Giovanni Pensabene.

Ore 20:00 – Cena a menù fisso (15€):

– Insalata russa

– Agnolotti al sugo d’arrosto

– Arrosto ai funghi

– Dolce di Filippo

Ore 21:00 – Anna Castiglia e FrancaMente in concerto, con lo spettacolo Aperto (again) che celebra la ripresa e l’importanza della musica dal vivo nel post-lockdown, sia per chi la ascolta che per chi ne vive.

SABATO 12 SETTEMBRE

Ore 18:00 – Conferenza e dibattito “I motivi del NO”, sul Referendum Costituzionale del 20-21 settembre. Sarà presente Anna Maria Poggi, costituzionalista ed esperta di diritto regionale a livello nazionale. Modera Francesco Burini.

Ore 20:00 – Cena con scelta tra:

– Grigliata di carne (10€)

– Babaganoush, Flan di carote e Insalata sedano, noci e raschera (10€)

– Pasta pesto e pomodoro (5€)

Ore 21:00 – FormulaViola in concerto! Torna alla Casa del Popolo il duo tutto al femminile voce e chitarra, per celebrare i 2 anni di attività musicale della formazione. Ampio repertorio con grandi classici e tante novità per la speciale occasione.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Ore 18:00 – “Asti 2022-2027: quale futuro per la nostra città?”. Tavola rotonda delle opposizioni in Consiglio Comunale aperta alla cittadinanza, per dibattere ed avanzare proposte e disegni per il futuro dell’amministrazione astigiana.

Ore 20:00 – Cena di pesce a menù fisso (25€):

– Tartare di tonno

– Risotto gamberi e nero di seppia

– Seppie ripiene con crema di piselli

– Dolce di Filippo

La prenotazione per le cene è obbligatoria, è possibile contattarci su Facebook oppure al 3663792000 (Andrea).

L’ingresso agli eventi pomeridiani è libero, e durante il loro svolgimento verranno assicurate tutte le normative anti-contagio vigenti. Sarà per tanto obbligatorio indossare la mascherina.