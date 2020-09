Asti Teatro: selezionate le compagnie finaliste del concorso Scintille

Sono state selezionate le otto compagnie finaliste di Scintille, il concorso rivolto a compagnie teatrali under 35 finalizzato alla produzione di uno spettacolo teatrale da promuovere sul territorio nazionale.

L’iniziativa, giunta alla undicesima edizione, è promossa e realizzata dal Festival Asti Teatro in collaborazione con Tieffe Teatro Milano e la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Questi i finalisti:

Compagnia Chièdiscena, “Presente”

Le ore piccole, “Annunciazione”

Compagnia Gallo/Caria, “Bianca Stella/ ballata per piccole cose”

Operazione M.I.R.O., “MAPERO’”

Compagnia Carnevale, “Per un sorso di tè dopo un pezzo di pane”

Collettivo Nonnaloca, “Vuoi tu”

Officine Porpora, “Cinque sensi non sono una tragedia”

Compagnia Andrea Piazza/Francesco Toscani, “Che cosa sono i morti”

Le otto compagnie presenteranno un assaggio di 20 minuti del proprio spettacolo durante quattro serate, con quattro compagnie per sera, il 16 e 17 ottobre al Teatro Menotti di Milano e il 17 e 18 ottobre al Teatro Alfieri di Asti. Il progetto vincitore, scelto dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali, riceverà un contributo economico di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito nelle stagioni teatrali 2020/2021 di Asti e del Teatro Menotti di Milano.

Piemonte dal Vivo, circuito regionale multidisciplinare, che da anni collabora con il premio Scintille, mette a disposizione tutti gli strumenti necessari affinché l’innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi possa essere un volano per la crescita delle giovani compagnie ed un dono per la comunità che li ospita. L’impegno di tutti gli enti, dopo la sofferta chiusura, di portare avanti il bando Scintille è un segnale importante ed un’ottima occasione per supportare processi di sviluppo culturale sul territorio regionale.

Essendo il numero di posti disponibili limitato, in ottemperanza alle normative anti Covid, per garantire le distanze tra gli spettatori, le serate sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazioni Teatro Menotti a partire dal 22 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, tel 02.36592544.

Prenotazioni Teatro Alfieri a partire dal 22 settembre presso la biglietteria, aperta martedì e giovedì dalle 14 alle 18, e mercoledì e venerdì dalle 10 alle 14. Info 0141.399057-399040.