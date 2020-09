Asti, si recupera la passeggiata teatrale de I Narratempo “N’a vira a n’Ast iera n’ostu”

Lunedì 7 Settembre verrà recuperato lo spettacolo rinviato per maltempo che avrebbe dovuto essere l’anticipazione di AstiTeatro 42: I NARRATEMPO presenteranno “N’A VIRA A N’AST IERA N’OSTU” per dalle 18 alle 19,30, un percorso teatrale tra le vie del centro storico.

Al centro della narrazione l’osteria, non solo per non dimenticare la storia di Asti, ma quella dell’Italia intera: dalle due guerre mondiali alla ripresa economica, dall’immigrazione veneta e meridionale alla diffusione della televisione, fino al tramonto dell’osteria, che viene via via sostituita da nuove cucine e culture, e alla storia dei nostri giorni, segnata dall’isolamento individuale e dall’avvento del cellulare e di internet.

L’osteria come luogo di aggregazione sociale al cui interno è passato quel quotidiano che è poi diventato storia, con personaggi caratteristici e cognomi più o meno noti che hanno avuto un ruolo importante nella vita della città.

I partecipanti saranno accompagnati (a gruppi) da Giuseppe Barla, Mario Galliano, Renzo Moretto, Piero Musso, Alessandro Viale in un Percorso teatrale tra le vie del centro storico di Asti, alla scoperta delle vecchie osterie, con partenze da Piazza Statuto e da Piazza San Giuseppe e finale alle ore 19,30 nel cortile della Cascina del Racconto.

In scena Lillo Agrò, Luciana Berzano, Fabrizio Bosco, Rita Coppola, Pina Fea, Giorgio Gallo, Gloria Gianotti, Francesca Ibertis, Nico Marinetto, Emanuela Paccagnan, Orietta Pagliarino, Pino Pampararo, Dino Penso, Maurizio Piccotti, Adriano Rissone, Gino Vercelli. Musici gli “Amici della Caraffa”. Tecnico Claudio Nano.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima (al massimo 50 persone) chiamando la biglietteria del Teatro Alfieri dalle 10 alle 17 allo 0141.399057. Inoltre sarà aperta per l’occasione l’osteria del Gat Rustì con prenotazione obbligatoria ai numeri 3394564432 e 3480312999