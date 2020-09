Asti, Rasero: “Noi non corriamo dietro alle polemiche: pensiamo ai nostri ragazzi”

La risposta di Maurzio Rasero, Sindaco di Asti, alle polemiche sul verde nelle scuole non ha tardato ad arrivare. Il Sindaco di Asti ha da poco pubblichato un post su Facebook, con alcune fotografie dove mostra i lavori di giardinaggio e pulizia avviati nelle scuole.

“Continuano i lavori nelle nostre scuole e asili: questa settimana terminano i tagli di erba, siepi e polloni all’interno dei giardini delle scuole. Sapendo che sarà importate avere spazi esterni fruibili dal 14 settembre per il distanziamento sociale, abbiamo scelto di essere pronti dall’inizio delle scuole in avanti. Se i lavori fossero stati eseguiti parecchio prima, a pochi giorni dall’inizio della scuola l’erba sarebbe di nuovo stata alta e si sarebbero innescate nuovo polemiche. Ma noi non corriamo dietro alle polemiche: pensiamo ai nostri ragazzi. E continuano anche i lavori all’interno in molte scuole: il 14 ci saranno tante migliorie. Un pezzo per volta si fa tutto. Si lavora e non si polemizza.

Allego fotografie del prima (ieri) e del dopo (oggi) della scuola Cavour che è stata oggetto di corrette segnalazione di alcuni cittadini e di sterili polemiche da parte di alcuni politicanti. Non abbiamo la bacchetta magica ma ci stiamo impegnando al massimo.” ha pubblicato il primo cittadino di Asti.

Le foto del prima e dopo i lavori nella scuola elementare Cavour, di via Comentina ad Asti, sono tratte dal post di Maurizio Rasero.