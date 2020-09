Asti, questa sera al Michelerio teatro e musica insieme per lo spettacolo “Le note nobilitano”

Appuntamento con il teatro e la musica, questa sera nel Cortile del Michelerio di Asti per lo spettacolo “Le note nobilitano”.

Protagonisti gli attori della compagnia teatrale degli Erranti (OfficinaLS) e i giovani musicisti dell’Asti Sistema Orchestra diretta dal Maestro Fabio Poggi.

“Le note nobilitano…” è uno spettacolo brillante dai tratti fiabeschi: un principe capriccioso, non amante della musica, non vuole affatto sposarsi per non perdere le innumerevoli comodità della vita di corte. Il re e la regina, suoi genitori, cercano di convincerlo e giungono all’agognato fine solo dopo aver proposto un “baratto”: manterranno il divieto assoluto di suonare e fare musica in tutta la reggia a patto che il nobile figlio acconsenta al matrimonio. Il principe accetta ponendo anch’egli una condizione: la sua futura sposa dovrà risolvere complicati enigmi da lui escogitati. A corte giungono bizzarri personaggi femminili per conquistare la “mano” del principe, chi avrà la fortuna di condurlo in matrimonio? Potrà durare il divieto di esecuzioni musicali in tutta la corte? Le risposte sono rinviate all’apertura del sipario.

Lo spettacolo, organizzato da Teatrosolarte, andrà in scena questa sera, martedì 8 settembre, nel cortile del Michelerio, corso Alfieri 381, alle 21.

Prenotazione obbligatoria al numero: 347.2685670. Ingresso gratuito.