Asti, pulizie in Corso Matteotti dell’Associazione Senegalesi. Il Sindaco li ringrazia, presto nuove telecamere in zona contro il degrado

Mattinata di sopralluoghi per il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero. Dopo quello alla scuola Anna Frank, il primo cittadino è stato in corso Matteotti, presso la scuola Cavour.

E’ lui stesso a denunciare attraverso i social, una situazione critica che riguarda la zona e il cortile della scuola: “In questi giorni abbiamo pulito il cortile della scuola Cavour per la riapertura di lunedì. Dopo poche ore la situazione era di nuovo degenerata. Non si può andare avanti così! – scrive Rasero – Come avevamo già detto tempo fa, installeremo alcune telecamere su questo corso. Intanto oltre a maggiori passaggi delle forze dell’ordine è necessario incontrare chi provoca questo disagio perché il problema è evidentemente culturale. Oggi, per dimostrare che c’è anche chi ha saputo integrarsi perfettamente , l’associazione dei Senegalesi sta provvedendo ad una pulizia straordinaria e per questo li ringrazio.”

Nella foto volontari mentre puliscono corso Matteotti: la foto ci è stata inviata dal Sindaco, a testimonianza dell’impegno dell’Associazione dei Senegalesi nel dare il loro contributo a pulire la zona spesso nel mirino di polemiche per il suo degrado.