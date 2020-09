Asti, problemi alla primaria Anna Frank in vista della riapertura di lunedì

Mancano due giorni all’inizio della scuola e i problemi non mancano.

Dopo lo slittamento dell’apertura della primaria Buonarroti, problemi tecnici emergono alla primaria Anna Frank, una delle scuole con più studenti della città di Asti.

Per ovviare al sovraffollamento, in particolare di due sezioni, la sala mensa è stata predisposta per ospitare gli alunni delle due classi. Per separare gli ambienti e permettere lo svolgimento delle lezioni senza disturbo reciproco, dovevano essere bloccati dei pannelli che, ad oggi, non sono ancora stati montati a dovere, come si può vedere nella foto, e, di conseguenza, non è stata data l’agibilità all’ambiente.

L’intervento previsto richiede di chiudere e bloccare i pannelli che separano le due sale mensa per creare un divisorio tra i due spazi e separarli come previsto dalla sicurezza anticovid, in modo che due classi possano fare lezione in quella che era la mensa.

Risultato: se il Comune di Asti non riuscirà a risolvere il problema del montaggio entro domenica sera, le due sezioni dovranno essere suddivise in gruppetti di studenti e piazzati in altre zone della scuola. Esasperati da questa situazione sono i genitori, delusi e arrabbiati.

“I nostri figli non meritano questo!” è l’appello dei genitori preoccupati per lo scenario che si prospetta in un edificio che, tra l’altro, nel prossimo fine settimana ospiterà pure le elezioni.

La rabbia dei genitori e la delusione nei confronti dell’Amministrazione Comunale non si limita a questa situazione legata all’emergenza.

“Da molto tempo ci sono diversi problemi. – ci spiegano dei genitori – Vetri da cambiare, soffitto dell’aula di informatica da sistemare, muri scrostati, quella dei pannelli è solo uno dei lavori che dovevano essere fatti e invece sono lì!

La scuola è chiusa dal 23 febbraio, lunedì è il 14 settembre questi lavori erano da fare già da prima, perché si è arrivati a questo punto? “