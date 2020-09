Asti, previsti controlli della Polizia Municipale sulla corretta potature di fronde e siepi che invadono le strade

Una corretta manutenzione del verde ai lati delle strade è indispensabile per evitare pericoli alla circolazione, ritardi nei servizi e maggiori costi di manutenzione a seguito del maltempo.

Per tale ragione, il comune di Asti informa che, anche quest’anno, procederà al controllo della corretta potatura delle fronde e delle siepi che invadono le sedi stradali prestando altresì particolare attenzione alle modalità con cui sono state effettuate le arature al fine di evitare quanto successo con il forte temporale delle scorse settimane.

Il Sindaco Maurizio Rasero invita i proprietari dei terreni a prestare particolare attenzione anche sui metodi di aratura, come citato dall’art.17 del regolamento di polizia rurale.

Il consigliere delegato Piero Ferrero, nel comunicare che dal 22 settembre il personale della Polizia Municipale inizierà i controlli, chiede a coloro che non sono in regola di provvedere visto l’ottimo risultato ottenuto negli anni passati e che si spera riguardi anche le arature.