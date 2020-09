Asti, prende il via il tavolo sulla mobilità sostenibile

Martedì 22 settembre 2020 si è svolto tra il Comune di Asti, Assessorato all’Ambiente, e la Rete Asti Cambia l’incontro istitutivo del Tavolo sulla Mobilità Sostenibile, volutamente convocato in una giornata simbolica (è stato il World Car Free Day) per sottolineare le finalità di sostenibilità che l’Amministrazione Comunale e la Rete Asti Cambia intendono dare a tale organismo partecipato.

In questo primo incontro si sono definiti gli obiettivi, le modalità di lavoro, i soggetti da coinvolgere e le singole funzioni, in previsione dello svolgimento delle prossime sedute operative del Tavolo sulla Mobilità Sostenibile nella sua composizione plenaria, che si auspica la più ampia e rappresentativa possibile.

“E’ il primo passo per rendere questo tema davvero “partecipato” – ha dichiarato il Sindaco Maurizio Rasero – poiché siamo convinti che solo con la partecipazione di tutti i cittadini si possano ottenere risultati importanti per la collettività. L’Amministrazione Comunale ha sempre favorito questa forma di partecipazione anche attraverso il confronto diretto”.

L’assessore Renato Berzano ha quindi aggiunto: “Per migliorare i progetti legati alla mobilità sostenibile è fondamentale che i cittadini si sentano davvero coinvolti in questo processo di promozione ed organizzazione della mobilità stessa. La partecipazione della Rete Asti Cambia va esattamente in questa direzione.”

Le macro tematiche di discussione, stabilite in sede di prima riunione e che saranno di volta in volta sviluppate e articolate in sottotemi specifici, sono le seguenti:

• Viabilità e Trasporti: la mobilità sostenibile è un approcciovirtuoso che si deve integrare nella pianificazione della viabilità e dei trasporti,con l’obiettivo prioritario di ridurre l’impatto ambientale del settore ma senza dimenticare di rendere, al contempo, gli spostamenti più efficienti e veloci; mobilità sostenibile significa dare alle persone la possibilità di spostarsi in libertà, comunicare e stabilire relazioni senza mai perdere di vista l’aspetto umano e quello ambientale, oggi come in futuro;

• Educazione, Didattica e Pedagogia: la responsabilizzazione della comunità e la vigile coscienza dei problemi ambientali deve essere il punto di partenza per ripensare la mobilità in termini di maggiore sostenibilità; la scuola è un partner ideale per la progettazione e la sperimentazione di nuovi approcci e strumenti verso la sostenibilità, ma tutte le istituzioni ed i soggetti coinvolti a vario titolo possono svolgere un’azione educativa in questo senso;

• Sociale: la sostenibilità sociale, intesa come attenzione e garanzia di eguali opportunità per le categorie ed i gruppi più deboli e svantaggiati, è la precondizione e il supporto per la sostenibilità ambientale delle attività umane;

• Impatto ambientale e salute pubblica: la mobilità sostenibile è un modello ideale cui tendere per ridurre al minimo l’impatto ambientale (inquinamento atmosferico ed acustico) senza sottrarre offerta,ma massimizzando l’efficienza, l’intelligenza e la rapidità degli spostamenti.

I futuri incontri saranno aperti a tutti i soggetti (Enti, Associazioni, ma anche attività economiche private, Mobility Manager) che chiederanno di partecipare ed anche a singoli cittadini che vorranno fornire il proprio contributoe le proprie proposte in tema di sostenibilità ambientale a supporto della mobilità.

Il comune di Asti si farà carico di convocare, in funzione dell’oggetto specifico dei singoli incontri, i soggetti istituzionali (a titolo indicativo Regione Piemonte, Provincia di Asti, ARPA, ASL, ASP, Dirigenti scolastici, gli uffici dei Settori Comunali) di volta in volta interessati all’argomento, qualora non avessero già autonomamente deciso la partecipazione al tavolo. Analogamente, e sempre che non abbiano già spontaneamente manifestato la propria adesione,verranno coinvolte, in funzione dei singoli obiettivi, le varie Associazioni/Organizzazioni presenti sul territorio astigiano: Commercianti, Industriali, Artigiani, Sindacati, Ordini Professionali, ecc..

Per iscriversi e partecipare al Tavolo sulla Mobilità Sostenibile sarà sufficiente inviare la propria adesione mediante e-mail, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, all’indirizzo ambiente@comune.asti.it . Per motivi organizzativi si richiede di inviare le adesioni entro il 15/10/2020, fermo restando che le nuove iscrizioni saranno sempre accettate, anche successivamente a tale data. Contestualmente all’iscrizione, sarà anche possibile, per chi lo ritenesse opportuno, proporre ulteriori tematiche di discussione attinenti il tema della mobilità sostenibile, oltre a quelle sopra indicate.

Le riunioni si terranno presso gli uffici di Palazzo Mandela, in piazza Catena, con cadenza periodica e, in funzione delle adesioni e delle proposte pervenute, verranno prossimamente stabiliti le date egli oggetti specifici degli incontri successivi.