Asti, occasione per chi deve rinnovare la carta d’identità: oggi si può fare senza prenotazione

Imperdibile occasione oggi, domenica 20 settembre, per chi deve rinnovare la carta di identità ad Asti.

In occasione delle consultazioni referendarie sono aperti alcuni uffici del Comune di Asti: per il rilascio delle carte d’identità l’Ufficio Anagrafe di via De Amicis 8 resta aperto sino alle 23 (in ordine di arrivo). Domani, lunedì 21 settembre, resterà aperto dalle 8:30 alle 15 (in ordine di arrivo).

Come segnala anche il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, oggi è possibile recarsi presso l’ufficio, indipendentemente che si debba votare o no, dove al momento non risultano esserci code, senza prenotazione, evitando un’attesa di 30 giorni.

Per informazioni specifiche sulla documentazione necessaria per il rilascio della Carta di identità consultare il sito del Comune di Asti www.comune.asti.it (Home » Amministrazione trasparente » Attività e procedimenti » Tipologie di procedimento» Carta d’identità per maggiorenni italiani)

Ricordiamo inoltre che in caso di smarrimento della tessera elettorale, l’interessato dovrà recarsi personalmente all’Ufficio Elettorale in via De Amicis 8 (0141 399414/412) per richiederne il duplicato.

L’orario dell’Ufficio Elettorale per il rilascio della tessera elettorale sarà continuato e così articolato:

– domenica 20 settembre dalle 7 alle 23

– lunedì 21 settembre 2020 dalle 7 alle 15