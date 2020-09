Asti, Maurizio Rasero spiega l’aumento dei casi positivi nell’Astigiano (video)

A distanza di oltre due mesi dall’ultima diretta facebook, questa sera il sindaco di Asti, Maurizio Rasero è tornata a parlare tramite il noto social network.

Motivo della diretta l’aumento dei positivi in provincia di Asti che, negli ultimi quattro giorni, sono saliti di ventitrè unità (cinque il 24, cinque il 25, quattro ieri, sabato 26 e nove oggi, domenica 27 settembre), dopo che dal 30 luglio al 23 di settembre sono saliti di circa 60 unità, con una media di uno al giorno.

Rasero ha ritenuto subito intervenire per evitare che la gente inizi a preoccuparsi e a chiedersi cosa stia succedendo e ha spiegato che “abbiamo una serie di casi riconducibili alla stessa situazione, un viaggio con un pulmino di un gruppo di amici che purtroppo sono rimasti infettati. Sin dal primo caso l’Asl e il Sisp sono intervenuti per rintracciare tutti i contatti di queste persone e provvedere ai controlli previsti. Senza fare allarmismi devo però precisare per trasparenza che in questo gruppo c’è anche un’insegnante di sostegno, e quindi tra ieri e oggi sono stati esaminati dalle autorità competenti tutti i contatti, studenti e insegnanti, e siamo in attesa degli esiti dei tamponi.

Purtroppo c’è anche un caso di una persona in rianimazione”

Rasero ha proseguito rassicurando la popolazione: “Ad oggi non c’è da preoccuparsi, oltretutto potenziaremo insieme all’Asl le nostre possibilità di intervento, da domani inizieremo ad allestire in Viale Pilone una struttura per consentire agli studenti che avessero sintomi di passare di li e di fare il tampone direttamente dalla macchina. E’ un’area del comune messa a disposizione dell’Asl che la gestirà.”

In chiusura Rasero ha ricordato che il virus non è sconfitto, e ha invitato tutti a continuare a seguire le disposizioni previste sia per quanto riguarda l’uso della mascherina, il distanziamento, il lavarsi le mani e tutte le altre.

Dalla mappa della Regione (che ricordiamo tiene conto della residenza anagrafica) la situazione delle persone attualmente positive in provincia di Asti è la seguente:

Asti 26 positivi, Monale 5, Castell’Alfero, San Damiano d’Asti, Moncalvo 3, Ferrere, Nizza, Canelli 2, San Paolo, Montafia, Cortazzone, Roatto, Cortandone, Portacomaro, Refrancore, Montemagno, Cerro Tanaro, Rocca d’Arazzo, Montaldo Scarampi, Isola d’Asti, Vinchio 1.