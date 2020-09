Asti, locandine multilingue sulla scuola Cavour per imparare a non sporcare

A seguito delle “Giornate di condivisione per prendersi cura della Città” proposte dall’Associazione A.S.I.A.P. in collaborazione con il Comune di Asti, si sono effettuati controlli che hanno verificato che le continue pulizie del cortile della scuola primaria Cavour ( lato c.so Matteotti ) vengono continuamente vanificate dall’abitudine di coloro che dopo aver bevuto la propria bevanda, gettano la bottiglia di vetro nel cortile anziché nell’apposita campana trasformando il cortile da spazio di gioco a spazio di discarica.

A fronte di quanto verificato l’Amministrazione Comunale insieme alla garante dell’infanzia e del Centro servizi volontari di Asti e Alessandria (CSVAA), ha promosso una campagna di sensibilizzazione dando voce agli alunni della scuola stessa.

Chi transiterà in C.so Matteotti potrà vedere affissi alla ringhiera del cortile della scuola primaria Cavour, delle locandine su cui si potrà leggere l’invito ad un comportamento corretto in lingua italiana, francese,inglese e arabo. Lo stesso invito sarà riportato su volantini che verranno distribuiti dagli stessi rivenditori delle bevande situate in c.so Matteotti.

L’impegno dell’associazione A.S.I.A.P non si limiterà ad attività di pulizia dei luoghi ma svolgerà anche buone pratiche di comunicazione/educazione dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto, al fine di sviluppare un sano senso di convivenza civica favorendo un ambiente di vita in sicurezza e nel rispetto dei diritti dei bambini e degli adulti.