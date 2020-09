Asti, diverse associazioni di volontariato puliscono la città

Si svolgerà sabato 19 settembre la seconda delle quattro giornate di condivisione e impegno per migliorare e prendersi cura dell’ambiente e della città di Asti organizzate da ASIAP, associazione Senegalo-Italiana Asti e Provincia, in collaborazione con Città di Asti, Migrantes Point, Ananse, Il dono del volo, la Banca del dono, Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Asti, Associazione Gambiana Asti e Coop.Sociale Fa Servizi.

In programma, a partire dalle 9, i lavori di pulizia e recupero delle panchine del giardino di via Omedè, con disegni per bambini sulla pavimentazione. Il ritrovo è fissato alle 8:30 all’inizio di Corso Matteotti/rotonda stazione.

Info: asiapvolontariato@gmail.com