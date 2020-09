Asti, la settimana “Green” a FuoriLuogo

La settimana prossima verranno presentati a FuoriLuogo due libri che offriranno la possibilità di addentrarsi maggiormente a interrogarci sullo stato di salute del rapporto che esiste tra la nostra società e il mondo in cui viviamo.

Le presentazioni avverranno nel pieno rispetto delle normative per la prevenzione al Covid-19. Ingresso libero.

Consigliata prenotazione del posto con una mail a info@fuoriluogoasti.com o con un messaggio whatsapp al 3383361199.

Programma

Martedi 15 settembre alle ore 18:30, Ettore Spatola presenta “Virus Zombie”, Armando Editore, modera Riccardo Crisci.

Ettore Spatola nasce a Salerno. Disegnatore, accanito lettore e scrittore, ha insegnato matematico alla Scuola d’Italia di New York e voce radiofonica per un programma della grande mela.

Oggi è architetto in uno studio della Midtown Manhattan e scrive part time per un quotidiano italiano edito negli Stati Uniti, “America Oggi”, per il quale dedica spazio e interviste a italiano che hanno avuto la caparbietà e la forza di imporsi all’estero.

Sognatore, viaggiatore, Ettore ama vivere la vita a pieni polmoni, senza filtri.

Il libro vuole essere una denuncia, un ovattato grido di dolore verso la natura, cosi bistratta dal comportamento umano e che, nel racconto si riprende i suoi spazi, di forza, nel momento in cui l’uomo non la vive piu con l’egoismo che lo contraddistingue.

Il romanzo, edito da Armando Editori e illustrato da Luca Raimondo (ex illustratore di Dylan Dog), sarà in libreria il prossimo primo ottobre ed è già disponibile on line sul sito www.armandoeditore.it e prenotabile su Amazon .

Venerdi 18 settembre, alle ore 18.30, Francesca Buoninconti presenta “Senza Confini-Le straordinarie storie degli animali migratori”, Ed. Codice, Modera Davide Ruffinengo.

Grazie alla collaborazione con “Libreria Profumi per la Mente” di Davide Ruffinengo, arriva a Fuoriluogo il libro rivelazione della divulgatrice scientifica vincirtice del premio nazionale “Piero Piazzano” 2019.

Francesca Buoninconti, nata a Napoli nel 1988, dopo la laurea in Scienze naturali e il master “La scienza nella pratica giornalistica” all’Università “La Sapienza” di Roma è passata a raccontare la scienza, con particolare attenzione alla natura, all’ambiente e alla salute, utilizzando al meglio tutti i media: giornali, riviste, radio, libri, siti web.