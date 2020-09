Asti, la Dottoressa Tiziana Ferraris nuovo Direttore Sanitario d’Azienda ASL

L’Azienda sanitaria locale di Asti ha individuato il nuovo Direttore Sanitario a seguito delle recenti dimissioni della dott. sa Gloria Chiozza.

A ricoprire l’importante ruolo sarà Tiziana Ferraris, già Direttore Sanitario di Presidio al Cardinal Massaia, responsabilità per la quale l’Azienda andrà ad individuare un facente funzione nei prossimi giorni.

Tiziana Ferraris, laurea in Medicina e Chirurgia, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva applicata all’Organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri e di base, e in Psicoterapia della Gestalt con competenze sulla Gestione dei conflitti all’interno delle organizzazioni, conduzione di gruppi di lavoro, promozione del benessere organizzativo., per dieci anni Responsabile Struttura semplice della Direzione Medica di Presidio Ospedale di Borgosesia, approda ad Asti nel 2019 assumendo l’incarico di Responsabile della Struttura Complessa della Direzione di Presidio presso il nosocomio Cardinal Massaia.

“Sono onorata della fiducia che la Direzione generale ha ritenuto di voler riporre in me ed ho accettato con la piena consapevolezza della grande responsabilità che sta alla base della conduzione di un’ASL, soprattutto in un periodo particolarmente delicato come quello attuale. Sarà mio obiettivo personale proseguire con l’impegno che sempre ho investito nell’Azienda anche nel nuovo incarico assegnatomi.”

All’unisono l’augurio della Direzione Generale e di tutto il personale aziendale al fine di un proficuo ed efficace lavoro al neo-direttore.