Asti, insediata la Commissione provinciale per le Pari Opportunità

Giovedì scorso, 17 settembre, nella Sala Consiliare del Palazzo della Provincia, si è insediata la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, nominata con Decreto del presidente Paolo Lanfranco.

Il bando emanato dalla Provincia, volto alla costituzione della Commissione Pari Opportunità, con scadenza fine marzo, aveva avuto scarsissime adesioni a causa del lockdown dovuto all’emergenza da Covid_19. Pertanto, il presidente Lanfranco di concerto con la consigliera delegata alle Pari Opportunità Francesca Ragusa, avevano ritenuto di riaprire i termini per la presentazione delle candidature prorogando la scadenza al 20 agosto.

“Siamo soddisfatti dell’interesse manifestato e delle candidature pervenute – dichiarano il presidente Paolo Lanfranco e la consigliera Francesca Ragusa – come per la scelta di riprendere i lavori, sospesi per lungo tempo, dei vari organismi legati alle Parità non solo di genere. Auguriamo quindi buon lavoro alla nuova Commissione le cui finalità, ricordiamo, sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell’educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e la rimozione degli ostacoli che impediscono il perseguimento di queste finalità”

Dopo il saluto istituzionale e l’intervento del presidente Lanfranco ad inizio seduta, ha fatto seguito la relazione introduttiva più tecnica della vicepresidente e consigliera delegata per le Pari Opportunità Francesca Ragusa.

La nominata Commissione è così costituita: Accossato Elena, Ansaldo Barbara, Bertola Mouseline, Bertolotti Silvana, Bosco Samuele, Cavanna Ketty, Cerrato Alessandra, Cerrato Chiara, Cirillo Maria Cristina, Cocchi Elisa, Dal Cielo Francesca, De Filippo Pasquale, Ercole Lorena, Fasano Gloria, Furnari Anna Maria, Gado Giovanna Cristina, Gado Martina, Lombardi Elisabetta, Loretto Fabrizio, Maggio Elena, Mazzia Rosa Maria , Montersino Silvia, Musica Valerio, Paccagnan Emanuela, Pezzutti Valentina, Pianta Paola, Rasero Maria Luisa, Rocco Beatrice, Terzuolo Bianca Marina, Trabucchi Elisa e dalle componenti di diritto dell’Ente Provincia: Baino Barbara, Corino Angelica, Ragusa Francesca e Varca Francesca

Presidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità è stata eletta all’unanimità dei voti Bianca Marina Terzuolo.

Sono stati eletti vice presidenti Chiara Cerrato e Samuele Bosco.

La Presidente neoeletta Terzuolo ha affidato l’incarico relativo alla comunicazione a Giovanna Cristina Gado.

Le funzioni di Segretaria della Commissione sono svolte dalla funzionaria provinciale Francesca Contursi.