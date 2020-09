Asti, incidente stradale a Pontesuero: auto si ribalta

Incidente stradale oggi, lunedì 28 settembre, ad Asti.

In frazione Pontesuero una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata e la donna che era alla guida è rimasta incastrata nel mezzo. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Asti per estrarre la guidatrice dall’auto, fortunatamente è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e l’eventuale coinvolgimento di altre vetture.