Asti, incendi in serie in centro città: a fuoco anche alcune auto

Quella appena trascorsa, è stata una notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Asti.

Gli uomini del comando provinciale sono intervenuti per una serie di incendi che si sono verificati in centro città, in particolare in Piazza Campo del Palio e nelle vie limitrofe; le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato praticamente senza interruzioni per circa sei ore, con le operazioni di spegnimento che si sono concluse verso le sei di questa mattina.

Ad andare a fuoco sono state alcune auto, la centralina della Telecom in Piazza del Palio adiacente all’edicola, alcuni cassonetti; sulle cause degli incendi indaga la Polizia di Asti che sta visionando le immagini delle telecamere di sicurezza.

L’ipotesi più accreditata è quella che si tratti di incendi dolosi.