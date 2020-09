Asti, in via di risoluzione le poche criticità rilevate nella prima settimana di riapertura delle scuole

Nella seconda parte della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato il Presidente della Provincia, il Sindaco di Asti, il Questore ed i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il Comandante della Polizia Municipale di Asti, alla presenza del Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale, è stato fatto un punto di situazione sulle misure predisposte per garantire la sicurezza e il regolare espletamento delle attività didattiche in presenza, in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto e ad eventuali, possibili assembramenti davanti agli Istituti scolastici.

La quasi totalità degli Istituti di 1° e 2° grado della provincia ha dato avvio all’anno scolastico nel rispetto delle regole dettate dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute.

Limitate criticità, correlate all’ubicazione degli Istituti in zone del centro storico del Capoluogo e a sporadiche situazioni di assembramento riscontrate all’atto della misurazione della temperatura degli studenti in ingresso, sono in via di risoluzione; peraltro, l’Ufficio Scolastico territoriale sensibilizzerà i Dirigenti sull’adozione di ogni misura ritenuta utile al superamento delle difficoltà ancora esistenti, ferma restando la necessità di richiamare l’attenzione sulla scrupolosa osservanza delle vigenti norme di prevenzione a tutela della salute pubblica.