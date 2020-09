Asti, il CSVAA presenta tre nuovi corsi di formazione dedicati agli Enti del Terzo Settore del territorio

Nel mese di settembre riprende l’attività di formazione del CSVAA proposta agli Enti del Terzo Settore per approfondire tematiche di particolare interesse per il mondo non profit.

Si tratta di un passo importante verso una graduale ripresa di tutti i servizi che il CSV mette a disposizione dei Volontari degli ETS del territorio. I corsi, organizzati in collaborazione con Fondazione SociAL, si svolgeranno tra settembre ed ottobre e riguarderanno due tematiche di fondamentale importanza per la vita associativa: gli adempimenti base in materia di Sicurezza per i Volontari (con un corso di Primo Soccorso Base e un corso Antincendio) e le modifiche statutarie che le Associazioni iscritte ai Registri (ODV, APS, ONLUS) sono tenute a fare per entrare nell’istituendo “Registro Unico del Terzo Settore”, entro il 31 ottobre.

Questi temi saranno affrontati sia in webinar (modalità operativa online già sperimentata con successo dal CSVAA durante il periodo di “lockdown”), sia in incontri in presenza, organizzati in osservazione delle norme di sicurezza anti Covid attualmente vigenti.

I seminari di formazione “Le modifiche statutarie per gli ETS”, si svolgeranno on line mercoledì 30 settembre e lunedì 12 ottobre, in orario 16-18, e in presenza ad Asti, presso la sede di via Brofferio n.110, giovedì 10 settembre e giovedì 24 settembre, alle 10 e ad Alessandria (presso la sala di Formazione del CSVAA in via Vochieri n.80) venerdì 11 settembre alle 10, martedì 22 settembre e venerdì 16 ottobre alle 16:30. È previsto un numero massimo di 5 iscrizioni per ogni incontro.

Altri due corsi di particolare utilità per i volontari degli ETS che occupano specifici ruoli nella sicurezza si svolgeranno in Alessandria, presso l’ex Istituto Santa Chiara. Si tratta di corsi particolarmente tecnici, con momenti teorici e parti pratiche. Il Corso Base Anti Incendio è programmato nei giorni mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, dalle 14:30 alle 18:30 (iscrizioni entro il 9 settembre).

Il Corso Base Primo Soccorso si svolgerà invece martedì 6, giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, dalle ore 14 alle ore 18 (iscrizioni entro il 30 settembre).

Tutti i corsi sono gratuiti per gli ETS accreditati al CSVAA ma aperti anche agli ETS a fronte di un contributo economico.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile visitare la sezione formazione del sito www.csvastialessandria.it, sotto le tre locandine dei corsi.

statuti sett 2020 ESE

PRIMO SOCCORSO

antincendio