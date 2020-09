Asti, gli studenti in piazza per la giornata della mobilitazione studentesca nazionale

Oggi, giovedì 24 settembre, è stata la grande giornata della mobilitazione studentesca nazionale.

Anche ad Asti gli studenti sono scesi in piazza sotto la guida del Terzo Intermezzo che dichiarano: “Come collettivo siamo un gruppo di studenti nato nella pandemia, con solo contraddizioni davanti agli occhi, discutendo di temi d’attualità e della situazione scolastica con dibattiti online. Quella che ci guida è la consapevolezza che le problematiche legate alla scuola, seppur ora più evidenti, erano già presenti prima”.

Quella di questa mattina non è stata la prima manifestazione del Terzo Intermezzo: “La prima nostra mobilitazione è stata il 2 giugno per “una nuova normalità”; il 20 giugno abbiamo organizzato ad Asti la manifestazione antirazzista del Black Lives Matter, mentre le rivendicazioni che ha portato in piazza questo giovedì sono state l’ampliamento dei locali scolastici attraverso la riqualifica di stabili in disuso, l’assunzione di nuovo personale scolastico e la l’assunzione a tempo indeterminato dei precari del mondo della scuola e più garanzie agli universitari”.

La manifestazione si è svolta nell’area pedonale di Piazza Alfieri, ha coinvolto una settantina di studenti di diverse scuole superiori di secondo grado astigiane e non, nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e con l’uso delle mascherine; secondo i patti presi con le autorità, son stati appesi striscioni davanti al Liceo Classico V. Alfieri e al Liceo A. Monti.